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  • Ставки туристского взноса для иностранцев станут фиксированными
gov.kz Вчера, 11:23
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Вчера, 11:23
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Фото: gov.kz

Ставки туристского взноса для иностранцев станут фиксированными

Ставки туристского взноса для иностранцев станут фиксированными, передаёт BaigeNews.kz.

Министерство культуры и спорта разработало проект новых правил уплаты туристского взноса иностранцев, согласно которому:

  • к туристскому взносу в местах размещения применяются фиксированные ставки в размере от 0,2 до 0,5 МРП.
  • размер ставок будут определять на основе актуальных статистических данных в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Если количество иностранных туристов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по решению маслихата размер ставки изменяется до минимального размера, либо остается без изменений.

В случае увеличения количества иностранных туристов применяются следующие ставки туристского взноса:

  • до 5% – в размере 0,2 МРП;
  • от 5-10 процентов – в размере 0,3 МРП;
  • от 10-15 процентов – в размере 0,4 МРП;
  • от 15 процентов и выше – в размере 0,5 МРП.

Проект размещен на портале “Открытые НПА” до 10 мая 2023 года.

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Вчера, 11:23
692
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