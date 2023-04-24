Фото: gov.kz

Ставки туристского взноса для иностранцев станут фиксированными, передаёт BaigeNews.kz.

Министерство культуры и спорта разработало проект новых правил уплаты туристского взноса иностранцев, согласно которому:

к туристскому взносу в местах размещения применяются фиксированные ставки в размере от 0,2 до 0,5 МРП.

размер ставок будут определять на основе актуальных статистических данных в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Если количество иностранных туристов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по решению маслихата размер ставки изменяется до минимального размера, либо остается без изменений.

В случае увеличения количества иностранных туристов применяются следующие ставки туристского взноса:

до 5% – в размере 0,2 МРП;

от 5-10 процентов – в размере 0,3 МРП;

от 10-15 процентов – в размере 0,4 МРП;

от 15 процентов и выше – в размере 0,5 МРП.

Проект размещен на портале “Открытые НПА” до 10 мая 2023 года.