Стали известны имена мажилисменов от партии ОСДП

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27 марта в Астане состоялось заседание политсовета Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП), на котором было распределено 4 депутатских мандата в мажилис парламента, передаёт BaigeNews.kz.

При этом соблюдена квота для женщин, молодёжи и лиц с ограниченными возможностями.

В список вошли:

Ауесбаев Нурлан Сатыбалдиевич Рахимжанов Асхат Нурмагамбетович Сагандыкова Ажар Бахитовна Сайлаубай Наурыз Саятулы

Напомним, партийный список ОСДП включал 19 кандидатов.

Все они соответствуют требованиям, выдвигаемым к кандидатам законодательством страны.