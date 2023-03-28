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inbusiness.kz Сегодня, 10:51
365
Сегодня, 10:51
365
Фото: inbusiness.kz

Стали известны имена мажилисменов от партии ОСДП

27 марта в Астане состоялось заседание политсовета Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП), на котором было распределено 4 депутатских мандата в мажилис парламента, передаёт BaigeNews.kz.

При этом соблюдена квота для женщин, молодёжи и лиц с ограниченными возможностями.

В список вошли:

  1. Ауесбаев Нурлан Сатыбалдиевич
  2. Рахимжанов Асхат Нурмагамбетович
  3. Сагандыкова Ажар Бахитовна
  4. Сайлаубай Наурыз Саятулы

Напомним, партийный список ОСДП включал 19 кандидатов.

Все они соответствуют требованиям, выдвигаемым к кандидатам законодательством страны.

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Сегодня, 10:51
365
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