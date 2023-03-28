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Сегодня, 10:51
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365Фото: inbusiness.kz
Стали известны имена мажилисменов от партии ОСДП
27 марта в Астане состоялось заседание политсовета Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП), на котором было распределено 4 депутатских мандата в мажилис парламента, передаёт BaigeNews.kz.
При этом соблюдена квота для женщин, молодёжи и лиц с ограниченными возможностями.
В список вошли:
- Ауесбаев Нурлан Сатыбалдиевич
- Рахимжанов Асхат Нурмагамбетович
- Сагандыкова Ажар Бахитовна
- Сайлаубай Наурыз Саятулы
Напомним, партийный список ОСДП включал 19 кандидатов.
Все они соответствуют требованиям, выдвигаемым к кандидатам законодательством страны.
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