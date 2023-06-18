Стала известна статья, по которой расследуют дело о захвате заложников в Kaspi bank

Захват заложников в отделении Kaspi bank в Астане прокомментировали в Генпрокуратуре РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Полицией освобождено семь заложников. Установлено, что около 14:00 часов дня уроженец Жамбылской области Мурадов А., 1993 года рождения, который с 2013 года состоит на учёте наркозависимых, захватил отделение АО "Kaspi bank" по улице Достык, 12. На место прибыли министр внутренних дел, аким Астаны, первый заместитель Генерального прокурора и другие заинтересованные службы. Проведена незамедлительная эвакуация жителей прилегающих жилых домов. В результате проведенной спецоперации все заложники освобождены, преступник обезврежен и водворен в ИВС. Во время операции не пострадал ни один из заложников", — рассказали генпрокуратуре.