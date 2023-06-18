Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Стала известна статья, по которой расследуют дело о захвате заложников в Kaspi bank
Мира Билялова/BaigeNews.kz Сегодня, 19:45
292
Сегодня, 19:45
292
Фото: Мира Билялова/BaigeNews.kz

Стала известна статья, по которой расследуют дело о захвате заложников в Kaspi bank

Захват заложников в отделении Kaspi bank в Астане прокомментировали в Генпрокуратуре РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Полицией освобождено семь заложников. Установлено, что около 14:00 часов дня уроженец Жамбылской области Мурадов А., 1993 года рождения, который с 2013 года состоит на учёте наркозависимых, захватил отделение АО "Kaspi bank" по улице Достык, 12. На место прибыли министр внутренних дел, аким Астаны, первый заместитель Генерального прокурора и другие заинтересованные службы. Проведена незамедлительная эвакуация жителей прилегающих жилых домов. В результате проведенной спецоперации все заложники освобождены, преступник обезврежен и водворен в ИВС. Во время операции не пострадал ни один из заложников", — рассказали генпрокуратуре.

Также сообщается, по какой статье расследуется уголовное дело.

"По данному факту начато досудебное расследование по пунктам 4 и 8 части 2 статьи 261 Уголовного кодекса (Захват заложников). Проводятся следственные действия", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Видео: Мира Билялова/BaigeNews.kz
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:45
292
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх