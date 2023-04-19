Стала известна позиция Шавката Рахмонова в обновлённом рейтинге UFC

Фото: sports.kz

UFC представил обновлённую версию рейтинга полусреднего веса, в котором выступает казахстанец Шавкат Рахмонов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В актуальном выпуске табеля о рангах Рахмонов остался на шестой позиции. Топ-3 составляют Камару Усман, Колби Ковингтон и Хамзат Чимаев. Чемпион UFC в этом дивизионе — Леон Эдвардс.

Единственное изменение произошло в нижней части топ-15 — Хорхе Масвидаль опустился с 13-й на 14-ю строку, уступив прежнее место Джеку Делла Маддалене.

Свой недавний бой Рахмонов провёл 4 марта в Лас-Вегасе, в нём он удушающим приёмом в третьем раунде победил американца Джеффа Нила.