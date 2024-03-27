Стала известна новая дата судебного разбирательства по делу Бишимбаева

Следующее судебное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой назначено на 10:00 часов 29 марта, с продолжением в 14:30, передает BaigeNews.kz.

В Верховном суде сообщили, что дальнейшие заседания также будут проходить в прямом эфире. Пока они назначены на первое, третье, четвертое и восьмое апреля. Вся информация о ходе процесса будет оперативно размещаться в социальных сетях.

Напомним, судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева проходит в Астане в открытом режиме. За его ходом можно наблюдать онлайн.

Главный фигурант дела Куандык Бишимбаев заявил, что у него не было возможности рассказать свою историю, поэтому свою вину он не признает.

Родственник Бишимбаева, Бахытжан Байжанов также находящийся на скамье подсудимых, заявил, что не знает, совершил ли он преступление.

Экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Ранее в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы состоялся отбор присяжных заседателей по делу Куандыка Бишимбаева. Окончательный список сформировали из 12 человек: 10 основных и 2 запасных.