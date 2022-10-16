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instagram/gggboxing Сегодня, 21:35
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Фото: instagram/gggboxing

Стал известен следующий соперник Головкина

Свой последний бой GGG провёл в середине сентября, потерпев поражение от "Канело".

Британский боксер Крис Юбэнк-младший всерьёз нацелился на бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Один из журналистов предложил Юбэнку в формате блица кратко описать того или иного боксёра, и британец сразу же упомянул Головкина.

— GGG?
— Мой следующий соперник.

Напомним, свой последний бой Геннадий Головкин провёл в середине сентябре: он проиграл в трилогии мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу единогласным решением судей. 

Что касается Криса Юбэнка, то он выходил на ринг в феврале и единогласно победил своего соотечественника Лиама Уильямса. 

Известно, что бывший чемпион мира в двух весовых категориях Юбэнк сразу же после завершения трилогии "Головкин-Канело" изъявил желание подраться с GGG — с обладателем титулов WBA Super, IBF и IBO в среднем весе. Юбэнк предложил Головкину провести поединок за пояса GGG в среднем дивизионе.

Именно тогда казахстанец, обратившись к землякам, пообещал, что не планирует завершать карьеру на ринге.

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#Головкин #спорт #бокс
Сегодня, 21:35
326
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