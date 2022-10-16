Стал известен следующий соперник Головкина

Фото: instagram/gggboxing

Свой последний бой GGG провёл в середине сентября, потерпев поражение от "Канело".

Британский боксер Крис Юбэнк-младший всерьёз нацелился на бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Один из журналистов предложил Юбэнку в формате блица кратко описать того или иного боксёра, и британец сразу же упомянул Головкина.

— GGG?

— Мой следующий соперник.

Напомним, свой последний бой Геннадий Головкин провёл в середине сентябре: он проиграл в трилогии мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу единогласным решением судей.

Что касается Криса Юбэнка, то он выходил на ринг в феврале и единогласно победил своего соотечественника Лиама Уильямса.

Известно, что бывший чемпион мира в двух весовых категориях Юбэнк сразу же после завершения трилогии "Головкин-Канело" изъявил желание подраться с GGG — с обладателем титулов WBA Super, IBF и IBO в среднем весе. Юбэнк предложил Головкину провести поединок за пояса GGG в среднем дивизионе.

Именно тогда казахстанец, обратившись к землякам, пообещал, что не планирует завершать карьеру на ринге.