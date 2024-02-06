Спустя год после землетрясения в Турции 700 тысяч человек живут в палатках

Прошёл год со дня разрушительного землетрясения в Турции. Но многие из 700 тысяч потерявших кров в результате этого стихийного бедствия до сих пор живут в палатках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

В Антакье, наиболее пострадавшем городе, было разрушено 90% зданий. Выжившие всё ещё ждут помощи, обещанной правительством.

Дальнобойщик Камил Эзер теперь живёт в своём грузовике.

"Государство нам ничего не объяснило. Наш дом просто снесли, у нас нет информации. Нам сказали, что собираются предложить нам квартиру, но когда и как, мы не знаем", — говорит он.

Некоторые люди поселились в контейнерах, другие — в палатках, несмотря на минусовую температуру..

"Ночью очень холодно, но утром всё в порядке", — говорит живущий в палатке мальчик.

Вместе с ним в таких условиях находятся восемь членов его семьи.

"Здесь трое детей спят на ковре, я там — на диване, и мой младший брат — на кровати. Мы подали заявку на контейнер, но пока ничего не получили".



Власти хотят начать с восстановления предприятий, чтобы вернуть рабочее население, обещая, что на этот раз антисейсмические стандарты будут соблюдены. В соответствии с ними ни одно новое здание в городе не должно иметь более четырёх этажей, и понадобится больше времени, чтобы обеспечить всех жильём.