  • 17 Февраля, 12:29
  • BAIGENEWS

Спецоперации по задержанию членов ОПГ начались в Шымкенте и ещё шести регионах

Сегодня, 10:51
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
КНБ РК Сегодня, 10:51
Сегодня, 10:51
191
Фото: КНБ РК

В КНБ РК сообщили о том, что в Казахстане начались масштабные операции по задержаюнию преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что задержания идут в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях и Шымкенте.

Операции проводит Комитет национальной безопасности совместно с органами полиции и при координации Генеральной прокуратуры.

"Результаты проведённых мероприятий будут освещены в ближайшие дни", — говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.

Самое читаемое

Наверх