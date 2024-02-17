Спецоперации по задержанию членов ОПГ начались в Шымкенте и ещё шести регионах

В КНБ РК сообщили о том, что в Казахстане начались масштабные операции по задержаюнию преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что задержания идут в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях и Шымкенте.

Операции проводит Комитет национальной безопасности совместно с органами полиции и при координации Генеральной прокуратуры.