Спецоперации по задержанию членов ОПГ начались в Шымкенте и ещё шести регионах
Сегодня, 10:51
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Сегодня, 10:51Сегодня, 10:51
191Фото: КНБ РК
В КНБ РК сообщили о том, что в Казахстане начались масштабные операции по задержаюнию преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений, передаёт BaigeNews.kz.
Отмечается, что задержания идут в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях и Шымкенте.
Операции проводит Комитет национальной безопасности совместно с органами полиции и при координации Генеральной прокуратуры.
"Результаты проведённых мероприятий будут освещены в ближайшие дни", — говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.