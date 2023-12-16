Спасены все застрявшие на трассах в Жамбылской области

В Жамбылской области из снежного плена спасли 2708 человек, в том числе более 90 детей. Об этом сообщил акимат региона, передаёт BaigeNews.kz.

Из-за сильного ветра и морозов на территории Кордайского и Шуского районов Жамбылской области была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

С 12 декабря в 12:00 по 14 декабря в 13:15 на трассе "Западная Европа — Западный Китай" поэтапно перекрыли автодороги республиканского значения по маршруту Тараз-Алматы (областного значения Мерке — Кайнар, Кордай-Шу, Мерке-Кордай). В результате оперативных мер спасено 2708 человек, в том числе 94 ребёнка.

"2464 человека возвращены домой, 244 остаются в шести пунктах обогрева. Пять человек, включая одного ребёнка, доставлены в Кордайскую центральную районную больницу. Их состояние стабильное, они находятся под наблюдением врачей. Всего в течение двух суток спасено около пяти тысяч человек. В настоящее время спасены все жители, застрявшие на трассе из-за непогоды. Информация о погибших не зарегистрирована", — рассказали в акимате области.

Организована линия экстренной помощи областного департамента МЧС. В мероприятиях задействовано 169 сотрудников ДЧС, полиции, военнослужащих, сотрудниов акиматов, а также 117 единиц техники.

Усилиями ДЧС, местных акиматов, регионального командования "Юг", АО "Казавтожол" продолжаются работы по очистке дорог от снега.

Напомним, из-за снежных заносов в Жамбылской области временно отменили курсирование пяти пассажирских поездов.

В условиях нулевой видимости железнодорожникам приходилось расчищать снег. С 13 по 15 декабря было убрано более 11 тысяч кубометров снега. Для расчистки путей задействовали специальную технику.

После устранения заносов на одном из затруднённых участков возобновили движение поездов, а 500 пассажиров, оказавшиеся в заторах, уехали на поезде благодаря транспортым полицейским.

Всего из-за непогоды на 16 участках трасс в пяти областях Казахстана введены ограничения движения.