Ограничения ввели на 16 участках дорог республиканского значения в Казахстане

В связи с неблагоприятными погодными условиями на 16 участках республиканского значения дорог в пяти областях Казахстана были введены ограничения движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

В Алматинской области действуют ограничения для всех видов транспорта на автодороге "Алматы-Ташкент-Термез" на участке длиной 84 километра от села Жанакурылыс до границы Жамбылской области.

В Жамбылской области ограничение действует для всех видов транспорта:

"Алматы-Ташкент-Термез": участок от села Айша-Биби до границы Туркестанской области – 59 километров;

"Мерке-Шу-Бурылбайтал": участок от села Бейназар до села Бурылбайтал – 107 километров;

"Алматы-Ташкент-Термез": участок от села Кенен до села Кайнар (новый перевал Кордай) – 95 километров;

"Алматы-Ташкент-Термез": участок от села Кайнар до села Мерке – 117 километров;

"Шу-Кайнар": участок Шу-Кайнар – 56 километров;

"Кордай-Кайнар": участок Кордай-Кайнар – 24 километра.

Ограничение для транспорта, оснащенного дизельным двигателем:

"Алматы-Ташкент-Термез": участок от села Кенен до села Кордай и потом до села Кайнар (старый перевал Кордай) – 101 километр;

"Старый перевал Куюк" - 11 километров;

"Новый обход Тараза" - 58 километров;

"Мерке – Шу - Бурылбайтал": участок от села Меркедо села Бейназар – 266 километров;

"Екатеринбург - Алматы": участок от границы Карагандинской области до границы Алматинской области – 209 километров.

В области Жетысу ограничение действует для всех видов транспорта:

"Ушарал-Достык": участок от станции Коктума до станции Достык – 100 километров;

"Сарыозек-Коктал": участок от села Сарыозек до перевала Алтын Емель – 45 километров.

В Мангистауской области ограничение действует для всех видов транспорта на дороге "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау", участке длиной 380 километров от села Бейнеу до села Жетыбай.

В Туркестанской области ограничение действует для всех видов транспорта на 62 километрах участка автодороги "Алматы-Ташкент-Термез" от села Машат до границы Жамбылской области.

Отмечается, что по всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 1 774 километрах.

Для уборки снега задействовано 550 единиц техники и 1 340 человек.