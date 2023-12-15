Ограничения ввели на 16 участках дорог республиканского значения в Казахстане
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В связи с неблагоприятными погодными условиями на 16 участках республиканского значения дорог в пяти областях Казахстана были введены ограничения движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".
В Алматинской области действуют ограничения для всех видов транспорта на автодороге "Алматы-Ташкент-Термез" на участке длиной 84 километра от села Жанакурылыс до границы Жамбылской области.
В Жамбылской области ограничение действует для всех видов транспорта:
- "Алматы-Ташкент-Термез": участок от села Айша-Биби до границы Туркестанской области – 59 километров;
- "Мерке-Шу-Бурылбайтал": участок от села Бейназар до села Бурылбайтал – 107 километров;
- "Алматы-Ташкент-Термез": участок от села Кенен до села Кайнар (новый перевал Кордай) – 95 километров;
- "Алматы-Ташкент-Термез": участок от села Кайнар до села Мерке – 117 километров;
- "Шу-Кайнар": участок Шу-Кайнар – 56 километров;
- "Кордай-Кайнар": участок Кордай-Кайнар – 24 километра.
Ограничение для транспорта, оснащенного дизельным двигателем:
- "Алматы-Ташкент-Термез": участок от села Кенен до села Кордай и потом до села Кайнар (старый перевал Кордай) – 101 километр;
- "Старый перевал Куюк" - 11 километров;
- "Новый обход Тараза" - 58 километров;
- "Мерке – Шу - Бурылбайтал": участок от села Меркедо села Бейназар – 266 километров;
- "Екатеринбург - Алматы": участок от границы Карагандинской области до границы Алматинской области – 209 километров.
В области Жетысу ограничение действует для всех видов транспорта:
- "Ушарал-Достык": участок от станции Коктума до станции Достык – 100 километров;
- "Сарыозек-Коктал": участок от села Сарыозек до перевала Алтын Емель – 45 километров.
В Мангистауской области ограничение действует для всех видов транспорта на дороге "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау", участке длиной 380 километров от села Бейнеу до села Жетыбай.
В Туркестанской области ограничение действует для всех видов транспорта на 62 километрах участка автодороги "Алматы-Ташкент-Термез" от села Машат до границы Жамбылской области.
Отмечается, что по всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 1 774 километрах.
Для уборки снега задействовано 550 единиц техники и 1 340 человек.
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