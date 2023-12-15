Курсирование пяти поездов отменили из-за ЧС в Жамбылской области
Сегодня, 19:33
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Сегодня, 19:33Сегодня, 19:33
58Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
В связи с чрезвычайной ситуацией в Жамбылской области временно отменяется курсирование пяти пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки", передаёт BaigeNews.kz.
"Резкое ухудшение погодных условий привело к нарушению графика движения пассажирских поездов, в связи с этим временно отменяется курсирование следующих составов:
- №10 "Астана 1 - Алматы 2" отправлением из Астаны 15 декабря;
- №9 "Алматы 2- Астана 1" отправлением со станции Алматы-2 15 декабря;
- №29/30 "Атырау - Алматы 1" отправлением со станции Атырау 16 декабря и из Алматы 18 декабря;
- №3 "Алматы 2 - Астана Нурлыжол" отправлением со станции Алматы-2 15 декабря и обратно из Астаны 16 декабря;
- №505/506 "Алматы 2 – Жезказган" отправлением со станции Алматы-2 15 декабря и обратно из Жезказгана 16 декабря", - говорится в сообщении.
Пассажирам поездов вернут деньги за билеты.
Напомним, из-за сильного ветра и морозов на территории Кордайского и Шуского районов Жамбылской области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.
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