Курсирование пяти поездов отменили из-за ЧС в Жамбылской области

В связи с чрезвычайной ситуацией в Жамбылской области временно отменяется курсирование пяти пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки", передаёт BaigeNews.kz.

"Резкое ухудшение погодных условий привело к нарушению графика движения пассажирских поездов, в связи с этим временно отменяется курсирование следующих составов:

№10 "Астана 1 - Алматы 2" отправлением из Астаны 15 декабря;

№9 "Алматы 2- Астана 1" отправлением со станции Алматы-2 15 декабря;

№29/30 " Атырау - Алматы 1" отправлением со станции Атырау 16 декабря и из Алматы 18 декабря;

" №3 " Алматы 2 - Астана Нурлыжол" отправлением со станции Алматы-2 15 декабря и обратно из Астаны 16 декабря;

" №505/506 "Алматы 2 – Жезказган" отправлением со станции Алматы-2 15 декабря и обратно из Жезказгана 16 декабря", - говорится в сообщении.

Пассажирам поездов вернут деньги за билеты.

Напомним, из-за сильного ветра и морозов на территории Кордайского и Шуского районов Жамбылской области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.