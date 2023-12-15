Более 500 застрявших на трассах в Жамбылской области путников пересели на поезда

500 пассажиров, оказавшиеся в заторах в Жамбылской области, уехали на поезде благодаря транспортым полицейским, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции на транспорте.

Чрезвычайные службы просили граждан воздержаться от дальних поездок, но нашлись те, кто проигонорировал предупреждения и решил отправиться в путь на автомашинах и рейсовых автобусах, а потом застрял на трассах "Алматы-Шымкент", "Алматы-Кызылорда" из-за непогоды.

Сотрудники Департамента полиции на транспорте доставили их на железнодорожные вокзалы станции Шу и Тараз, чтобы те смогли добраться до конечного пункта назначения поездом.

"Уже более 500 пассажиров с помощью полицейских сели в пассажирские поезда и благополучно продолжили свой путь. Среди пассажиров были пожилые люди, женщины и дети. А также 150 граждан Узбекистана, которые следовали путь из Алматы в Шымкент на рейсовом автобусе, однако не смогли доехать до места назначения. Многие из них были легко одетыми", - рассказали в полиции.

В настоящее время охрану общественного порядка и безопасность обеспечивают около 160 полицейских. На базе департамента создан оперативный штаб, работают телефоны горячей линии: 715924; 94-25-01.

Напомним, железнодорожники устранили затор в Жамбылской области, ограничив их скорость. Ранее в КТЖ сообщили, что 21 поезд задержится.