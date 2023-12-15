По затрудненному участку возобновили движение поездов в Жамбылской области

АО "НК "КТЖ" возобновлили движение поездов в Жамбылской области, ограничив их скорость, передаёт BaigeNews.kz.

"В настоящее время движение пассажирских поездов по затрудненному участку возобновлено. Для обеспечения безопасности движения на железнодорожных участках региона установлено ограничение скорости движения поездов", - сообщили в КТЖ.

Также в компании отметили, что в последние дни была непогода, видимость была снижена до ноля, и железнодорожникам приходилось расчищать снег. С 13 по 15 декабря было убрано более 11 тысяч кубометров снега. Для расчистки путей задействована специальная техника.

Напомним, ранее компания сообщила, что 21 поезд задержится.