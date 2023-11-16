Социальная политика Казахстана направлена на последовательное увеличение рождаемости

В 1991 году численность населения Республики Казахстан составляла 16,4 млн. человек. За годы Независимости население страны выросло на 22,3%, передает BaigeNews.kz.

Так, в 2022 году в сравнении с 1991 годом число рождений увеличилось с 353,2 тыс. до 403,9 тыс. человек, или на 14,7%.

Наибольший пик рождаемости был зафиксирован в 2021 году и составил 446 тыс. детей.

Увеличение естественного прироста было обеспечено в том числе и за счет снижения смертности, включая младенческую.

Общий коэффициент смертности снизился с 8,20 в 1991 году до 6,8 человек на 1000 населения в 2022 году. Коэффициент младенческой смертности снизился более чем в 3,5 раза, с 27,3 в 1991 году до 7,7 случаев на 1000 родившихся в 2022 году.

Общий коэффициент рождаемости, показывающий число рождений на 1000 человек населения, за годы Независимости увеличился с 21,6 в 1991 году до 23,6 рождений в 2021 году. В 2022 году этот показатель был равен 20,7.

Суммарный коэффициент рождаемости, который является одним из важнейших демографических показателей, с 2,7 в 1991 году снизился до 1,8 в 1999 году. В последующем наблюдался его постепенный рост. В 2022 году суммарный коэффициент рождаемости составил 3,05 ребенка на 1 женщину.

Средняя продолжительность жизни по сравнению с 1991 годом в 2022 году увеличилась на 6,8 лет, при этом у мужчин – показатель вырос на 7,7 лет, у женщин – на 6 лет.

Таким образом, в 2022 году продолжительность жизни в Казахстане составила 74,4 года. Этот показатель превышает допандемийный уровень на 1,3 года.