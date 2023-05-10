Солдат КНБ РК сделал предложение девушке после присяги в ВКО

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Необычная ситуация произошла в Пограничном управлении по Зайсанскому району ДПС КНБ по ВКО.

После торжественной церемонии принятия воинской Присяги солдат сделал предложение руки и сердца своей девушке, передаёт BaigeNews.kz.

Рядовой срочной службы Олег Поликарпов из села Предгорное Восточно-Казахстанской области прямо на плацу встал на колено и попросил свою девушку стать его женой. Алена, так зовут новоиспеченную невесту, ответила "да" и обещала ждать своего солдата до следующей весны.

Свидетелями романтического эпизода стали более трехсот человек.

7 мая свыше 200 новобранцев Пограничного управления по Зайсанскому району присягнули на верность Родине.

На торжественную церемонию приехали и родители Олега. Они знали о серьезных намерениях сына и очень обрадовались его решению.