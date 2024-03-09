Смотр чистокровных собак породы тазы пройдёт в Уральске

Во всех регионах страны объявлили о выявлении чистокровных собак национальной породы "Қазақ тазы", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Союза кинологов Казахстана, организация продолжает активную работу по сохранению, развитию и признанию казахских пород собак на международной арене.

"Важным вопросом является выявление чистокровных собак во всех регионах Казахстана и их документирование по международным стандартам. 10 марта с 9 до 17:00 в Уральске Союз кинологов Казахстана при поддержке управления делами Президента и акимата Западно-Казахстанской области проводит племенной смотр собак породы "Қазақ тазы"", — говорится в сообщении.

Своих чистокровных тазы жители Уральска могут привести в областную ДЮСШ по национальным видам спорта, расположенную в селе Асан Байтеркского района. Свои вопросы заводчики могут задать руководителю регионального кинологического клуба Союза – Ирине Львовне Рыскиной по телефону +7 705 515 52 33.

Напомним, в прошлом году президент подписал закон о сохранении казахских пород собак тазы и тобет. А представители Союза кинологов Казахстана подали официальную заявку на полноправное членство в Международной кинологической федерации. Это необходимое условие, чтобы добиться официального признания этих пород на международном уровне. Между тем, эксперты предложили ввести уголовную ответственность за стерилизацию собак породы тазы, которые считаются национальным достоянием Казахстана.

К слову, глава государства и сам стал владельцем собаки этой породы. Щенка по кличке Наурыз Касым-Жомарту Токаеву подарили в марте 2023 года на праздничной выставке тазы.