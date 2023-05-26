Тазы и тобет хотят признать исконно казахскими породами на международном уровне

Фото: пресс-службы акимата Карагандинской области

Представители Союза кинологов Казахстана (СКК) подали официальную заявку на полноправное членство в Международной кинологической федерации (The Fédération Cynologique Internationale), передаёт BaigeNews.kz на сообщение СКК.

Участие в FCI является обязательным условием для дальнейшей работы по признанию на международном уровне тазы и тобет как исконно

казахских пород собак.

Этот вопрос рассмотрят на генеральной ассамблее Международной кинологической федерации 21-22 августа 2023 года в Женеве (Швейцария).

Отмечается, что руководство Международной кинологической федерации в лице господина Ива Де Клерка положительно оценило работу СКК и от имени Международной кинологической федерации выразило готовность к дальнейшему сотрудничеству с казахстанцами.

Напомним, в прошлом году президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил соответствующим государственным органам принять необходимые меры по сохранению тазы и тобет. Координирует эту работу УДП РК. Была создана межведомственная рабочая группа, принят закон. Уполномоченным органом определено министерство экологии и природных ресурсов.

Встреча в Бельгии также является частью этой деятельности.