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Акорда Сегодня, 15:02
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Сегодня, 15:02
214
Фото: Акорда

На выставке собак породы тазы побывал глава государства

Председатель общественного фонда "Клуб национальной охоты Nomad" Болат Кунанбаев рассказал Касым-Жомарту Токаеву о работе по восстановлению и разведению национальных и редких пород собак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства отметил важность популяризации тазы на международном уровне. 

"Борзая тазы — особое животное. Эта собака считалась у казахов одним из семи сокровищ. Мы должны популяризировать породы тазы и төбет на международной арене. К этой работе обязательно должно подключиться и министерство иностранных дел. Тазы требует особого ухода и заботы, и в этом деле важен профессиональный подход. Для этого мы приняли специальный закон", —  подчеркнул он.

Напомним, в январе президент подписал закон о сохранении казахских пород собак тазы и тобет

Фото: Акорда

Видео: Акорда
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Сегодня, 15:02
214
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