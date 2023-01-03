Президент подписал закон о сохранении казахских пород собак тазы и тобет

Фото: yk-news.kz

Глава государства подписал закон по вопросу сохранения и воспроизводства национальных пород собак, разработанный по инициативе парламентариев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак", - говорится в сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.

Основные нормы закона направлены на создание правовых, организационных и экономических основ осуществления деятельности в области сохранения и воспроизводства национальных пород собак тазы и тобет.

Документ также определяет понятия кинологической деятельности, свидетельства о происхождении собаки казахской породы, единой родословной книги, стандарта казахских пород собак и национальной охоты. Теперь научно-исследовательские организации зоологического профиля совместно с уполномоченным органом будут осуществлять разработку государственных научно-технических программ, методик и технических средств в области сохранения и воспроизводства национальных пород собак.

Для сохранения и воспроизводства казахских пород собак в Казахстане создадут национальный центр при специализированной организации уполномоченного органа. В его основные компетенции войдут ведение единой родословной книги, разработка стандартов казахских пород собак и другие задачи.