open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Президент подписал закон о сохранении казахских пород собак тазы и тобет
yk-news.kz Сегодня, 11:08
166
Сегодня, 11:08
166
Фото: yk-news.kz

Президент подписал закон о сохранении казахских пород собак тазы и тобет

Глава государства подписал закон по вопросу сохранения и воспроизводства национальных пород собак, разработанный по инициативе парламентариев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак", - говорится в сообщении. 

Текст Закона публикуется в печати.

Основные нормы закона направлены на создание правовых, организационных и экономических основ осуществления деятельности в области сохранения и воспроизводства национальных пород собак тазы и тобет.

Документ также определяет понятия кинологической деятельности, свидетельства о происхождении собаки казахской породы, единой родословной книги, стандарта казахских пород собак и национальной охоты. Теперь научно-исследовательские организации зоологического профиля совместно с уполномоченным органом будут осуществлять разработку государственных научно-технических программ, методик и технических средств в области сохранения и воспроизводства национальных пород собак.

Для сохранения и воспроизводства казахских пород собак в Казахстане создадут национальный центр при специализированной организации уполномоченного органа. В его основные компетенции войдут ведение единой родословной книги, разработка стандартов казахских пород собак и другие задачи.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#закон #собаки #тазы
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:08
166
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх