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Сегодня, 15:17
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188Фото: Акорда
Касым-Жомарту Токаеву подарили щенка по кличке Наурыз
Заводчица чистокровных собак Анна Захарова подарила щенка тазы Президенту Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Отмечается, что щенку по кличке Наурыз, которого подарили Касым-Жомарту Токаеву, всего полтора месяца.
Напомним, глава государства в честь празднования Наурыза побывал на выставке собак породы тазы.
Отметим, что в начале года Президент подписал закон о сохранении казахских пород собак тазы и тобет.
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