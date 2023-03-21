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Акорда Сегодня, 15:17
188
Сегодня, 15:17
188
Фото: Акорда

Касым-Жомарту Токаеву подарили щенка по кличке Наурыз

Заводчица чистокровных собак Анна Захарова подарила щенка тазы Президенту Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что щенку по кличке Наурыз, которого подарили Касым-Жомарту Токаеву, всего полтора месяца.

Напомним, глава государства в честь празднования Наурыза побывал на выставке собак породы тазы.

Отметим, что в начале года Президент подписал закон о сохранении казахских пород собак тазы и тобет.

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Сегодня, 15:17
188
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