Смертность детей в ДТП выросла на 38% в Казахстане
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Смертность детей в ДТП выросла на 38% в Казахстане. При этом количество аварий с участием несовершеннолетних снизилось на девять процентов. Об этом на брифинге в Астане сообщили в министерстве внутренних дел, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"Надо отметить, что с прошлого года наблюдается снижение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на 9% и количество пострадавших детей в них на 15%, но смертность детей в ДТП возросла на 38%. При этом, более половины пострадавших детей являлись пассажирами. Остальная половина – пешеходы", - сказала старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.
По ее словам, в большинстве случаев пострадавшие дети перевозились взрослыми в автомобилях без детских удерживающих устройств (автокресла, бустеры, адаптери и другие) либо были непристегнутыми.
"Поведение на дороге во многом копируется ребенком с модели поведения родителей, поэтому если родители не только говорят о правилах дорожной безопасности, но и сами их выполняют, такое поведение для ребенка становится нормой", - подчеркнула представительница комитета.
Боранова добавила, что основными причинами аварий по вине пешеходов являются переход проезжей части в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора или перед близко идущим транспортом.
"В свою очередь, министерством внутренних дел принимаются меры по снижению детской смертности на дорогах. На постоянной основе проводится работа по правовому просвещению, пропаганде и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Для привлечения внимания общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма регулярно проводятся различные профилактические акции, в рамках которых реализуются мероприятия, направленные на стабилизацию ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом", - отметила чиновница.
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