Смертность детей в ДТП выросла на 38% в Казахстане. При этом количество аварий с участием несовершеннолетних снизилось на девять процентов. Об этом на брифинге в Астане сообщили в министерстве внутренних дел, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Надо отметить, что с прошлого года наблюдается снижение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на 9% и количество пострадавших детей в них на 15%, но смертность детей в ДТП возросла на 38%. При этом, более половины пострадавших детей являлись пассажирами. Остальная половина – пешеходы", - сказала старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

По ее словам, в большинстве случаев пострадавшие дети перевозились взрослыми в автомобилях без детских удерживающих устройств (автокресла, бустеры, адаптери и другие) либо были непристегнутыми.

"Поведение на дороге во многом копируется ребенком с модели поведения родителей, поэтому если родители не только говорят о правилах дорожной безопасности, но и сами их выполняют, такое поведение для ребенка становится нормой", - подчеркнула представительница комитета.

Боранова добавила, что основными причинами аварий по вине пешеходов являются переход проезжей части в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора или перед близко идущим транспортом.