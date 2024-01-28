Смерть ребёнка от удара тока на пенной вечеринке: кто предстанет перед судом
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Стало известно, кто предстанет перед судом по делу о гибели девочки на пенной вечеринке в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.
Подозреваемым лицом был признан один человек. Как сообщили родители девочки, это девушка, исполняющая на тот момент обязанности руководителя Молодежного ресурсного центра, который и провел конкурс на проведение мероприятия.
"Уголовное дело поступило с обвинительным актом по статье 306 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это "Выполнение выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в ходе которого погиб человек. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет", — сообщил Багдат Есекеев. Дело рассмотрит Узункольский районный суд.
Начало процесса намечено на 1 февраля.
Напомним, о завершении расследования уголовного дела, которое вызвало широкий общественный резонанс, сообщили сотрудники прокуратуры Костанайской области. Оно связанно с проведением в Узункольском районе культурно-массового мероприятия.
25 августа 2023 года в райцентре по поводу Дня молодежи, была устроена пенная вечеринка. Во время нее девятилетняя девочка потеряла сознание. Из-за пены, падение ребенка заметили не сразу, но, когда обнаружили, оказали неотложную медицинскую помощь, госпитализировали девочку в районную больницу, и позже перевезли в областную детскую. Во время её бессознательного пребывания там, сотрудники учреждения ежедневно проводили телемедицинские консультации со столичными врачами. Специалисты через несколько дней и сами прибыли из Астаны, для очной консультации и оценки состояния ребенка. Но, не смотря на все усилия, через три недели девочка скончалась.
За отсутствие надлежащего контроля акима Узункольского района привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. От занимаемых должностей освободили замакима района и руководителя отдела, которые были ответственными за организацию мероприятия.
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