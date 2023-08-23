  • 23 Августа, 17:17
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Смерть 11 человек на Сырдарье: найдены тела всех утонувших

Сегодня, 15:56
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МЧС РК Сегодня, 15:56
Сегодня, 15:56
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Фото: МЧС РК

Спасатели нашли тело последней утонувшей в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"Сегодня в 14:56 на реке Сырдарья найдено тело девочки, утонувшей 21 августа. Всего в этот день утонуло 11 человек, в том числе 8 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 21 августа в реке Сырдарья в Туркестанской области утонули 11 человек. Трагедия произошла в Отырарском районе вблизи дорожного моста при купании в неустановленном для этого месте.

Силами ДЧС найдены и извлечены из воды тела девяти человек, из них 3 женщин и 6 несовершеннолетних детей. 

Сегодня, 23 августа спасатели нашли тело десятого утонувшего.

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