Смерть 11 человек на Сырдарье: найдены тела всех утонувших
Сегодня, 15:56
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Сегодня, 15:56Сегодня, 15:56
188Фото: МЧС РК
Спасатели нашли тело последней утонувшей в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
"Сегодня в 14:56 на реке Сырдарья найдено тело девочки, утонувшей 21 августа. Всего в этот день утонуло 11 человек, в том числе 8 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 21 августа в реке Сырдарья в Туркестанской области утонули 11 человек. Трагедия произошла в Отырарском районе вблизи дорожного моста при купании в неустановленном для этого месте.
Силами ДЧС найдены и извлечены из воды тела девяти человек, из них 3 женщин и 6 несовершеннолетних детей.
Сегодня, 23 августа спасатели нашли тело десятого утонувшего.
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