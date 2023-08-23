Спасатели нашли тело десятого утонувшего в Сырдарье

Тело десятого утонувшего человека обнаружили спасатели в реке Сырдарья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

Поисковые работы на реке Сырдарья в Туркестанской области продолжаются.

"На сегодняшний день из 11 утонувших найден еще один - мальчик 2011 г.р. Продолжаются поиски одной девочки", - говорится в сообщении.

В поисках задействованы 139 человек, 20 единиц техники, 2 дрона и 9 плавсредств. Водолазами-спасателями под водой обследовано 2300 кв.м. При помощи плавательных средств обследовано 42 км реки. С привлечением беспилотных летательных аппаратов проведено аэровизуальное обследование 51 км.

Ранее сообщалось, что 21 августа в реке Сырдария в Туркестанской области утонули 11 человек. Трагедия произошла в Отырарском районе вблизи дорожного моста при купании в неустановленном для этого месте.

Силами ДЧС найдены и извлечены из воды тела девяти человек, из них 3 женщин и 6 несовершеннолетних детей, ведутся поиски двух несовершеннолетних детей.