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В Туркестанской области утонули 11 человек

Сегодня, 22:53
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 22:53
Сегодня, 22:53
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

На реке Сырдария в Туркестанской области утонули 11 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Трагедия произошла в Отырарском районе вблизи дорожного моста при купании в неустановленном для этого месте. 

Спасатели ДЧС извлекли из воды шесть тел (личности и возраст устанавливаются), поиски пяти людей продолжаются. На месте задействованы 144 человека, 16 единиц техники, шесть плавательных средств и дрон.

В областном ДЧС создан оперативный штаб, работает телефон горячей линии: 8 7253 357881.

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