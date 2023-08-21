В Туркестанской области утонули 11 человек
Сегодня, 22:53
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Сегодня, 22:53Сегодня, 22:53
228Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
На реке Сырдария в Туркестанской области утонули 11 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
Трагедия произошла в Отырарском районе вблизи дорожного моста при купании в неустановленном для этого месте.
Спасатели ДЧС извлекли из воды шесть тел (личности и возраст устанавливаются), поиски пяти людей продолжаются. На месте задействованы 144 человека, 16 единиц техники, шесть плавательных средств и дрон.
В областном ДЧС создан оперативный штаб, работает телефон горячей линии: 8 7253 357881.
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