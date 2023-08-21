На реке Сырдария в Туркестанской области утонули 11 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Трагедия произошла в Отырарском районе вблизи дорожного моста при купании в неустановленном для этого месте.

Спасатели ДЧС извлекли из воды шесть тел (личности и возраст устанавливаются), поиски пяти людей продолжаются. На месте задействованы 144 человека, 16 единиц техники, шесть плавательных средств и дрон.

В областном ДЧС создан оперативный штаб, работает телефон горячей линии: 8 7253 357881.