Смерть 11 человек на реке Сырдарья: спасатели ищут двух детей

Спасатели ведут поиски двух несовершеннолетних детей, утонувших вчера в реке Сырдарья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

"На сегодняшнее время из 11 утонувших силами ДЧС найдены и извлечены из воды тела девяти человек, из них 3 женщин и 6 несовершеннолетних детей, ведутся поиски двух несовершеннолетних детей. Как известно, на отдыхе находились четыре семьи из 20 человек", - говорится в сообщении.

В ДЧС создан оперативный штаб, работает горячая линия (8725 33 5-78-81). Обстоятельства уточняются Департаментом полиции Туркестанской области.

Всего задействованы силы и средства в количестве 150 человек, 18 единиц техники, два дрона и шесть плавательных средств.

Ранее сообщалось, что 21 августа в реке Сырдария в Туркестанской области утонули 11 человек. Трагедия произошла в Отырарском районе вблизи дорожного моста при купании в неустановленном для этого месте.

Позднее сообщили о том, что обнаружены тела восьми человек.