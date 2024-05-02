Смаковал и получал удовольствие даже на суде - адвокат о поведении Бишимбаева

Адвокат Игорь Вранчев во время судебных прений по делу об убийстве Салтанат Нукеновой назвал главную, по его мнению, причину поступков экс-министра Куандыка Бишимбаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Представитель потерпевшей стороны изложил свою версию случившегося в ресторане BАU. По его словам, на протяжении почти восьми часов Бишимбаев избивал, уничтожал, унижал свою гражданскую супругу Салтанат Нукенову. Всё это сопровождалось особой жестокостью. Адвокат заявил, что подсудимый измывался над погибшей не только физически, но и морально.

При этом Вранчев сообщил, что был удивлён, когда Бишимбаев принял решение рассмотреть дело с участием присяжных заседателей и в открытом порядке.

"Я и мои коллеги немного недоумевали. Для чего это было нужно? Эти все недоумения и сомнения пропали после того, как мы услышали Бишимбаева в этом процессе, его показания, комментарии, участие в допросах свидетелей. На самом деле, он получал огромное удовольствие. Как он есть по характеристикам его же психологов, нарцисс и садист, вот он это всё и испытывал. Садистическую потребность смакования того, что он сделал, он испытывал и в ходе судебного заседания. Своими показаниями, своими действиями он Салтанат убил не только 9 ноября, он продолжал убивать её здесь в вашем присутствии, на ваших глазах, на глазах родственников, всего мира. Смаковал и получал удовольствие", - сказал адвокат.

Ещё один вопрос, на который искали ответ адвокаты потерпевшей стороны: "Как такое может быть у человека из нормальной семьи, который имел отношение к политической элите страны? Как так получилось?".

"То, что у этого человека садистические наклонности, это его воспитание. Он пришёл к этому не 9 ноября, не 8 ноября. С этим он жил всю жизнь. Он был всю жизнь таким. Это напрямую доказывается из показаний всех сотрудников, которые с ним работали. Далеко не надо ходить, весь Интернет кипит информацией о том, что он собой представляет, как человек", - резюмировал Вранчев.

Напомним, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам г. Астаны прошёл первый день прений сторон по делу Салтанат Нукеновой. В прениях уже выступили сторона гособвинения, потерпевший и его защитники, а также один из адвокатов Бишимбаева. Завтра в суде выступят остальные защитники обоих подсудимых. Затем слово дадут самим подсудимым.

Ранее Игорь Вранчев объяснил, как и для чего Бишимбаев записывал видео с унизительным допросом супруги перед её смертью, а также рассказал, какие действия предпринял подсудимый с целью создания себе железобетонного алиби.