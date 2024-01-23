Смаилов поручил пресечь загрязнение водных ресурсов в Казахстане

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства поручил принять меры для того, чтобы пресечь загрязнение водных ресурсов, передаёт BaigeNews.kz.

Глава правительства поручил также утвердить мероприятия по природоохране.

"Министерству экологии совместно с акиматами необходимо обеспечить соблюдение предприятиями своих экологических обязательств, в том числе пресекать загрязнение водных ресурсов. Акиматам надо обеспечить реализацию утвержденных региональных Дорожных карт и принятых Планов природоохранных мероприятий", - сказал Смаилов.

Он также добавил, что нужно выработать меры по внедрению стандартов ESG на промышленных предприятиях. Это он поручил министерству экологии совместно с министерствами промышленности, энергетики и труда.

Премьер-министр также отметил, какие меры на данный момент проводятся для улучшения экологии в стране.

"В целях снижения воздействия на окружающую среду и внедрения предприятиями современных решений утверждены справочники с наилучшими доступными технологиями. Их соблюдение позволит сократить негативное влияние на окружающую среду", - сказал Смаилов.

Он также добавил, что соблюдение стандартов ESG также считается одним из критериев для международных финансовых институтов по предоставлению кредитов.

"В целом для максимальной экологической безопасности отечественных предприятий необходимо активнее внедрять ресурсосберегающие и безотходные технологии. Важно также проводить масштабные природоохранные мероприятия. Например, компании могли бы на постоянной основе организовывать акции по посадке деревьев, очистке русел рек, уборке мусора в лесных массивах и на степных территориях. Для этого Министерству экологии и акиматам необходимо проводить планомерную работу с природопользователями", - сказал Смаилов.

При этом он добавил, что эффект мгновенным не будет и нужно длительное время чтобы получить результат.