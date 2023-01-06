Скончался отец Баян Алагузовой

Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Скончался отец известного казахстанского продюсера Баян Алагузовой. Об этом в соцсетях сообщила подруга звезды Динара Сатжан, передаёт BaigeNews.kz.

"Моя подруга Баян потеряла сегодня своего отца. Иманды болсын. Самая большая потеря для человека. @bayanmaxatkyzy очень любила своего Папу. Максат аға был глубоким, умным и интересным человеком. Писал книги. Изучал историю казахов. И был опорой для своих детей", - сообщила Сатжан.

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