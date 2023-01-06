open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

instagram.com/dinarasatzhan Сегодня, 19:37
200
Сегодня, 19:37
200
Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Скончался отец Баян Алагузовой

Скончался отец известного казахстанского продюсера Баян Алагузовой. Об этом в соцсетях сообщила подруга звезды Динара Сатжан, передаёт BaigeNews.kz.

"Моя подруга Баян потеряла сегодня своего отца. Иманды болсын. Самая большая потеря для человека. @bayanmaxatkyzy очень любила своего Папу. Максат аға был глубоким, умным и интересным человеком. Писал книги. Изучал историю казахов. И был опорой для своих детей", - сообщила Сатжан.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Dinara Satzhan (@dinarasatzhan)


 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Баян Алагузова
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:37
200
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх