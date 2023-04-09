Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте

Фото: toppress.kz

Число погибших под колёсами неуправляемого автобуса в Шымкенте возросло до пяти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия от полученных травм погибла еще 14-летняя девочка. Об этом рассказали в управлении здравоохранения Шымкента.

Таким образом, из шестерых пострадавших в жутком ДТП единственная выживша — 18-летняя девушка находится в городкой клинической больнице.

Как сообщают медики, пострадавшая получает лечение в отделении нейрохирургии, ее состояние стабильное.

Напомним, вчера, 8 апреля, на пересечении улиц Байтерекова — Назарбекова автобус, оставшийся без управления водителя, скатился по склону и на высокой скорости сбил шесть человек. Трое скончались на месте, еще двое в больнице, выжила одна девушка, сейчас она под пристальным наблюдением врачей.

Между тем, чиновники и владельцы транспортных компаний провели экстренное совещание по вопросам безопасности перевозок в общественном транспорте. На встрече её учасники детально разбирали причины вчерашнего смертельного ДТП. Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента Мухтар Коканбаев назвал главную причину трагедии — "человеческий фактор".

Также в акимате заявили, что не планирут возвращать в общественный транспорт кондуторов, которых в этом году сократили в результате реформы.