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Лента новостей

otyrar.kz Сегодня, 11:54
156
Сегодня, 11:54
156
Фото: otyrar.kz

Автобусы Шымкента будут работать без кондукторов

В этом году в Шымкенте планируют повысисть стоимость проезда в общественном транспорте до 90 тенге и убрать кондукторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Мухтара Коканбаева, реформа ждёт и обслуживание пассажиров. Возможно, в скором времени в автобусах не будет кондукторов. 

Оплачивать проезд пассажиры будут через терминал. Добросовестность оплаты проверять будут контролёры. За безбилетный проезд последует штраф до 5 тысяч тенге.

"У нас тариф 70 тенге был утверждён в 2016 году. В наших нормативах прописано если убытки перевозчиков в течении трёх лет превысят 15 процентов, то тариф следует пересмотреть. А сегодня потери перевозчиков, как вы знаете достигли не 15 процентов, а 300. Тогда 6 лет назад дизельное топливо стоило 91 тенге литр. А сейчас 230 тенге и не везде его найдёшь, кроме того шины раньше стоили 90 тысяч тенге , а сейчас больше двухсот и так далее. Ассоциация перевозчиков к нам уже обращалась с просьбой в этом году повысить тариф. Если тариф всё таки поднимется, то мы в этом случае постараемся увеличить число категорий пассажиров имеющих право на льготный проезд", —  рассказал Мухтар Коканбаев.

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#проезд #Шымкент
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:54
156
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