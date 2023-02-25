Автобусы Шымкента будут работать без кондукторов

Фото: otyrar.kz

В этом году в Шымкенте планируют повысисть стоимость проезда в общественном транспорте до 90 тенге и убрать кондукторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Мухтара Коканбаева, реформа ждёт и обслуживание пассажиров. Возможно, в скором времени в автобусах не будет кондукторов.

Оплачивать проезд пассажиры будут через терминал. Добросовестность оплаты проверять будут контролёры. За безбилетный проезд последует штраф до 5 тысяч тенге.