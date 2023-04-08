Смертельное ДТП с автобусом произошло в Шымкенте

Фото: кадр с видео Facebook /Марина Низовкина

В Шымкенте "неуправляемый" пассажирский автобус насмерть сбил троих пешеходов, ещё несколько человек госпитализированы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

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Сообщается, что трагедия произошла на улице Байтерекова. По словам очевидцев, водитель оставил транспортное средство около ЖК "Бахыт" и пошёл в туалет, а автобус сам скатился с горки и по дороге наехал на людей.

Как уточнили в управлении здравоохранения Шымкента, в результате ДТП три человека скончались на месте происшествия и несколько пострададавших находтся в тяжёлом состоянии.

Пользователи соцсетей сообщают, что на место аварии приехал аким Шымкента Мурат Айтенов.