  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

кадр с видео Facebook /Марина Низовкина Сегодня, 21:30
497
Сегодня, 21:30
497
Фото: кадр с видео Facebook /Марина Низовкина

Смертельное ДТП с автобусом произошло в Шымкенте

В Шымкенте "неуправляемый" пассажирский автобус насмерть сбил троих пешеходов, ещё несколько человек госпитализированы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Сообщается, что трагедия произошла на улице Байтерекова. По словам очевидцев, водитель оставил транспортное средство около ЖК "Бахыт" и пошёл в туалет, а автобус сам скатился с горки и по дороге  наехал на людей. 

Как уточнили в управлении здравоохранения Шымкента, в результате ДТП три человека скончались на месте происшествия и несколько пострададавших находтся в тяжёлом состоянии.

Пользователи соцсетей сообщают, что на место аварии приехал аким Шымкента Мурат Айтенов.

 

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:30
497
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх