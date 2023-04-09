Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют

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В диспетчерском центре Шымкента чиновники и владельцы транспортных компаний собрались на экстренное совещание по вопросам безопасности перевозок в общественном транспорте. На встрече детально разбирали причины недавнего жуткого ДТП с неуправляемым автобусом, в котором погибли четыре человека и ещё двое оказались в больнице, передаёт BaigeNews.kz.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента Мухтар Коканбаев назвал главную причину трагедии — "человеческий фактор".

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После произошедшего жители Шымкента в соцсетях просили вернуть в общественный транспорт кондуторов, которых в этом году сократили в результате реформы.

Однако в акимате подчеркнули, что кондукторов в автобусы возвращать не планируют.

"Именно благодаря изменениям в системе пассажирского транспорта и изменениям по отмене кондукторов мы смогли добиться того, что автобусы перестали устраивать "байгу". Мы считаем, что вчерашняя трагедия — это человеческий фактор. Вопроса о возвращении кондукторов не стоит" — цитирует слова Мухтара Коканбаева агентство Elitar.kz.

Всем руководителям автобусных парков поручено в срочном порядке провести переаттестацию водителей автобусов.

Мухтар Коканбаев также назвал проблему дефицита квалифицированных кадров в сфере пассажирских перевозок:

"В Шымкенте наблюдается нехватка водителей в количестве примерно 300-400 человек. Причина этому высокие требования к получению категории D," — отметил Мухтар Коканбаев.

Также стало известно, что компания-перевозчик окажет всю необходимую финансовую помощь семьям погибшим и пострадавшим.

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На совещании руководитель автопарка, которому принадлежит автобус, рассказал хронологию трагедии, которая произошла вчера.

"На конечной остановке в автобус хотела сесть женщина с ребенком. Но водитель попросил подождать — ему нужно было сходить в туалет. Он закрыл все двери и, не отключая мотор, не убедившись, что поставил авто на ручной тормоз — это мы отсмотрели по камерам наблюдения в салоне, вышел. Секунд через 40 автобус по неясным причинам начал движение. На ручной тормоз автобус не был поставлен. Первыми это увидели гражданские лица, когда открыли двери и вошли в уже остановившийся к тому времени автобус. После этого водитель прибежал и поставил на ручной тормоз", — говорит руководитель автопарка.

Напомним, трагедия произошла 8 апреля около 18:30 в Шымкенте на пересечении двух улиц в районе торгового центра "Метро". Автобус без водителя, выехав на встречную полосу, сбил шестерых пешеходов, находившихся на тротуаре. В результате ДТП две женщины и подросток погибли на месте, несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимационном отделении. Ещё двое находятся в больнице.