Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Шымкенте задержали водителя автобуса, сбившего шестерых человек, четверо из которых погибли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В полиции рассказали подробности жуткого ДТП. По информации ведомства, трагедия произошла 8 апреля около 18:30 на пересечении двух улиц в районе торгового центра "Метро".

"Автобус без управления водителя, выехав на полосу встречного движения, совершил наезд на шестерых пешеходов, находившихся на тротуаре. В результате ДТП две женщины и подросток погибли на месте, несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимационном отделении. Двое находятся в больнице", — рассказали в полиции.

Следственно-оперативная группа ДП города Шымкент выяснила, что водитель, совершив разворот на конечной маршрута, вышел из транспорта и оставил автобус на ручном тормозе. В этот момент неуправляемый автобус скатился по склону и наехал на пешеходов.