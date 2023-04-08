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  • Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 21:55
248
Сегодня, 21:55
248
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента

В Шымкенте задержали водителя автобуса, сбившего шестерых человек, четверо из которых погибли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В полиции рассказали подробности жуткого ДТП. По информации ведомства, трагедия произошла 8 апреля около 18:30 на пересечении двух улиц в районе торгового центра "Метро".

"Автобус без управления водителя, выехав на полосу встречного движения, совершил наезд на шестерых пешеходов, находившихся на тротуаре. В результате ДТП две женщины и подросток погибли на месте,  несовершеннолетняя девочка  скончалась в реанимационном отделении. Двое находятся в больнице", — рассказали в полиции.

Следственно-оперативная группа ДП города Шымкент выяснила, что водитель, совершив разворот на конечной  маршрута, вышел из транспорта и оставил автобус на ручном тормозе. В этот момент неуправляемый автобус скатился по склону и наехал на пешеходов. 

"В данное время на месте работают дознаватели и криминалисты. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК. Назначена автотехническая экспертиза на проверку исправности автобуса. Водитель водворен в ИВС", — сообщили полиции.

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Сегодня, 21:55
248
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