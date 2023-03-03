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Сколько потенциальных банкротов проживают в Астане
Более 84 тысяч астанчан потенциальные банкроты. Такие данные привели в столичном управлении госдоходов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
С 3 марта в Казахстане стартовала процедура внесудебного банкротства. По состоянию на 16:00 заявления подали более 1400 граждан.
При этом только в Астане потенциально статус банкротов могут получить свыше 84 тысяч должников. Это те, кто больше года не вносил платежи по кредитам.
Один из них - Руслан. Он рассказал, что его общая задолженность перед банками - 1,2 миллиона тенге. Некоторые кредиты он брал 15-16 лет назад.
"Решил объявить себя банкротом, потому что долги ушли в коллекторскую компанию, не было возможности выплачивать. А если устраиваюсь куда-нибудь официально, получаю зарплату и тут же карточку с деньгами блокируют. Для меня банкротство - это хорошая идея", - сказал астанчанин.
Руслан уже успел сдать документы, и надеется, что в ближайшее время ему помогут разобраться со старыми долгами по кредитам. Из-за них даже работу найти не просто, признаётся мужчина.
Мать пятерых детей Гулсым Садвакасова рассказывает, что они с мужем исправно погашали свои долги по кредитам, пока не вмешалась пандемия.
"Сейчас получаю только детское пособие. Муж работает на "пятаке". То есть работа, то нет. Официально не получается устроиться, его не берут, потому что есть кредит. На муже где-то четыре миллиона тенге долгов", - говорит она.
Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан" предусматривает внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.
Инициировать их может только сам заёмщик, то есть кредитор не имеет право подавать на банкротство должника. Внесудебное банкротство смогут применить граждане исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами, при следующих условиях:
- задолженность перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами не превышает 5,5 миллиона тенге, а срок просрочки превышает 12 месяцев;
- у заявителя на праве собственности отсутствует имущество, включая имущество, находящееся в общей собственности;
- на руках есть отказ банка или микрофинансовой организации в изменении условий договора (в случае отсутствия ответа банка или микрофинансовой организации копия заявления должника или подтверждение о направлении заявления в электронном формате);
- долг не погашается более пяти лет – не учитываются все перечисленные выше условия;
- должники являются получателями АСП на протяжении шести месяцев.
"Те, кто применит судебное, а также внесудебное банкротство, не смогут брать кредиты в банках и микрофинансовых организациях в течение пяти лет (кроме получения микрокредитов ломбардов), смогут пройти повторное банкротство только через семь лет, их финансовое состояние будут проверять три года после банкротства. При восстановлении платежеспособности таких последствий нет. Поэтому прежде, чем гражданин объявит себя банкротом, необходимо подумать о возможных последствиях и ограничениях", - рассказал ранее вице-министр финансов РК Ержан Биржанов.
Заявление о применении процедуры внесудебного банкротства может подать только сам должник, загрузив его на портал электронного правительства eGov.kz или в мобильное приложение eGov Mobile. Или же можно обратиться в ЦОН.
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