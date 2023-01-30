Закон о банкротстве: что нужно знать о процедуре

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30 декабря 2022 года президент подписал Закон РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики". Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов сообщил о том, какие процедуры предусматривает закон, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, это внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.

Инициировать их может только сам заёмщик, то есть кредитор не имеет право подавать на банкротство должника, подчеркнул вице-министр.

По его словам, внесудебное банкротств смогут применить граждане исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами, при следующих условиях:

Долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 1 600 МРП (5 520 000 тенге в 2023 году); Долг не погашается в течение 12 месяцев; Отсутствует имущество; Необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам.

Кроме того, законом предусмотрены особые условия: для получателей АСП и для лиц, чья задолженность не погашается свыше пяти лет.

Вице-министр финансов также обратил внимание на последствия, которые возникают после банкротства.