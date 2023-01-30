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BaigeNews.kz Сегодня, 13:12
213
Сегодня, 13:12
213
Фото: BaigeNews.kz

Закон о банкротстве: что нужно знать о процедуре

30 декабря 2022 года президент подписал Закон РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики". Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов сообщил о том, какие процедуры предусматривает закон, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, это внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.

Инициировать их может только сам заёмщик, то есть кредитор не имеет право подавать на банкротство должника, подчеркнул вице-министр. 

По его словам, внесудебное банкротств смогут применить граждане исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами, при следующих условиях:

  1. Долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 1 600 МРП (5 520 000 тенге в 2023 году);
  2. Долг не погашается в течение 12 месяцев;
  3. Отсутствует имущество;
  4. Необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам.

Кроме того, законом предусмотрены особые условия: для получателей АСП и для лиц, чья задолженность не погашается свыше пяти лет. 

Вице-министр финансов также обратил внимание на последствия, которые возникают после банкротства.

"Те, кто применит судебное, а также внесудебное банкротство, не смогут брать кредиты в банках и микрофинансовых организациях в течение пяти лет (кроме получения микрокредитов ломбардов), смогут пройти повторное банкротство только через семь лет, их финансовое состояние будут проверять три года после банкротства. При восстановлении платежеспособности таких последствий нет. Поэтому прежде чем гражданин объявит себя банкротом, необходимо подумать о возможных последствиях и ограничениях". 

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#финансы #закон #закон о банкротстве
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 13:12
213
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