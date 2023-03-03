Почти 1500 граждан подали заявления о банкротстве в Казахстане

В Казахстане стартовала процедура внесудебного банкротства. За первые часы заявления подали более 1400 граждан, передаёт BaigeNews.kz.

"С 3 марта начался прием заявлений от граждан на банкротство. По состоянию на 16:00 поступило 1469 заявлений (1399 – через eGov, 70 – e-Salyq Azamat). Первая заявка поступила в 9:05 из Жамбылской области", - сообщили в Комитете госдоходов Минфина РК.

Государственная услуга "Применение процедуры внесудебного банкротства" доступна на портале Электронного правительства eGov.kz и в мобильных приложении e – Salyq Azamat, eGov Mobile, либо на бумажном носителе через ближайшее отделение Центра обслуживания населения.