Сколько казахстанцев названы в честь Абая Кунанбаева
Сегодня, 12:21
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Сегодня, 12:21Сегодня, 12:21
175Фото: Almaty.tv
В день рождения великого мыслителя в Бюро национальной статистики посчитали, сколько казахстанцев названы в честь Абая Кунанбаева, передаёт BaigeNews.kz.
В Казахстане проживает 18 452 человека с именем Абай.
"Больше всего это имя встречается среди жителей Туркестанской области, там проживают свыше 2000 человек с данным именем. Также названных в честь великого поэта много в столице – 1930. Первую тройку замыкает Алматинская область, где проживает 1 588 человек по имени Абай. Меньше всего тезок мыслителя в области Улытау – 194. В родной области, где родился поэт (область Абай) – 238 человек", - говорится в сообщении.
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