Скляр встретился с делегацией Бундестага ФРГ

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Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провёл встречу с представительной делегацией Бундестага ФРГ, возглавляемой председателем парламентской группы "Германия — Центральная Азия" Ойгеном Шмидтом, передаёт BaigeNews.kz.

В дискуссиях также приняли участие депутаты Томас Барайсс, Кристиан Горке, Кристиан Шрайдер, Посол ФРГ в РК Моника Иверсен.

Стороны обсудили вопросы развития приоритетных направлений казахстанско-германского торгово-инвестиционного взаимодействия, обменялись мнениями по перспективным проектам в сфере "зелёной" экономики и энергетики.

Поприветствовав тесный политический диалог между Казахстаном и Германией, Скляр обратил внимание на растущую динамику двустороннего товарооборота и увеличение прямых германских инвестиций в нашу страну.

Депутаты высоко оценили деятельность специальной рабочей группы при правительстве РК по развитию инвестиционного сотрудничества с германским бизнесом и выразили готовность вносить вклад в укрепление взаимодействия по линии профильных комитетов Бундестага ФРГ.