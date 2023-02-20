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Лента новостей

t.me/KZgovernment Сегодня, 20:08
176
Сегодня, 20:08
176
Фото: t.me/KZgovernment

Скляр встретился с делегацией Бундестага ФРГ

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провёл встречу с представительной делегацией Бундестага ФРГ, возглавляемой председателем парламентской группы "Германия —  Центральная Азия" Ойгеном Шмидтом, передаёт BaigeNews.kz.

В дискуссиях также приняли участие депутаты Томас Барайсс, Кристиан Горке, Кристиан Шрайдер, Посол ФРГ в РК Моника Иверсен.

Стороны обсудили вопросы развития приоритетных направлений казахстанско-германского торгово-инвестиционного взаимодействия, обменялись мнениями по перспективным проектам в сфере "зелёной" экономики и энергетики.

Поприветствовав тесный политический диалог между Казахстаном и Германией, Скляр обратил внимание на растущую динамику двустороннего товарооборота и увеличение прямых германских инвестиций в нашу страну.

Депутаты высоко оценили деятельность специальной рабочей группы при правительстве РК по развитию инвестиционного сотрудничества с германским бизнесом и выразили готовность вносить вклад в укрепление взаимодействия по линии профильных комитетов Бундестага ФРГ.

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#экономика #политика #инвестиции
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:08
176
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