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  • Силы терроризма были готовы дестабилизировать обстановку накануне выборов – представитель ШОС
BaigeNews.kz Сегодня, 19:33
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Сегодня, 19:33
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Фото: BaigeNews.kz

Силы терроризма были готовы дестабилизировать обстановку накануне выборов – представитель ШОС

Заместитель Директора Исполкома РАТС ШОС Артур Голованов высоко оценил усилия казахстанских правоохранительных органов по обеспечению безопасности граждан в рамках подготовки и проведения внеочередных президентских выборов, передаёт BaigeNews.kz.

"Как представитель антитеррористической структуры в составе ШОС хотел бы также отметить очень слаженную, масштабную работу, которую провели силы безопасности, правоохранительные органы РК, чтобы обеспечить безопасность, мирные и спокойные условия для волеизъявления народа Казахстана", - сказал он. 

Артур Голованов также подчеркнул, что борьба с терроризмом - это невидимый фронт и люди не ощутят её до тех пор, пока органы правопорядка не проиграют.

"В нашем случае органы правопорядка Казахстана выполнили свой долг на самом высоком уровне: у нас есть информация о том, что силы терроризма готовы были предпринять акции по дестабилизации обстановки накануне выборов и в период их проведения. Но все эти попытки были сорваны, а все провокации успешно нейтрализованы. Виновные лица задержаны и будут привлечены к ответственности согласно законодательству", - добавил спикер.

Он также утверждает, что народ Казахстан имеет все возможности для того, чтобы выразить свою воли и выбрать своё светлое будущее сознательно и единым коллективным фронтом.

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#выборы #безопасность #ШОС
Ануар Абдрахманов Журналист
Сегодня, 19:33
71
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