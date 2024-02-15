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Школьников Астаны перевели на дистанционное обучение

Сегодня, 07:58
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pixabay / иллюстративное фото Сегодня, 07:58
Сегодня, 07:58
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Фото: pixabay / иллюстративное фото

Из-за сильного мороза учеников 0-9 классов школ Астаны, обучающихся в первую смену, 15 февраля перевели на дистанционный формат обучения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования города.

По прогнозам синоптиков 15 февраля на северо-западе, севере и в центре Казахстана ожидается понижение температуры воздуха до 30-38 градусов мороза.

 

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