Школьников Астаны перевели на дистанционное обучение

Из-за сильного мороза учеников 0-9 классов школ Астаны, обучающихся в первую смену, 15 февраля перевели на дистанционный формат обучения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования города.

По прогнозам синоптиков 15 февраля на северо-западе, севере и в центре Казахстана ожидается понижение температуры воздуха до 30-38 градусов мороза.