  • 14 Февраля, 12:44
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Морозы до -38 обещают синоптики в Казахстане

Сегодня, 12:34
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 12:34
Сегодня, 12:34
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Фото: Baigenews.kz

Арктический антициклон будет смещаться на территорию Казахстана с северо-запада и постепенно охватит большую часть республики, он принесет морозную погоду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

По информации синоптиков, 15 февраля на востоке, 16 февраля на юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтов, пройдут осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед и метель.

"На западе понижение температуры воздуха ночью до 12-30 мороза, на северо-западе, севере и в центре до 30-38 мороза, 16 февраля на востоке до 18-35 мороза, на юге до 10-30 мороза, 17 февраля на юго-востоке до 15-28 мороза", - говорится в сообщении.

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