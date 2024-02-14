Морозы до -38 обещают синоптики в Казахстане

Арктический антициклон будет смещаться на территорию Казахстана с северо-запада и постепенно охватит большую часть республики, он принесет морозную погоду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

По информации синоптиков, 15 февраля на востоке, 16 февраля на юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтов, пройдут осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед и метель.