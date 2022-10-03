Школьники разгромили детский сад в Атырауской области

Фото: скриншот с видео

Школьники разгромили детский сад в Жылыойском районе Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Видео последствий разгрома разместила в Facebook пользователь Жанат Жақсыбайқызы. По ёё словам, инцидент произошёл в Кульсары. На месте происшествия якобы были школьники.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области подтвердили, что участники инцидента - школьники.

"По факту правонарушения вызвали родителей девяти учащихся, собранные материалы по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего" направили в суд", - рассказали порталу "Мой ГОРОД" в пресс-службе ДП.