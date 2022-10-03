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скриншот с видео Сегодня, 01:46
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Фото: скриншот с видео

Школьники разгромили детский сад в Атырауской области

Школьники разгромили детский сад в Жылыойском районе Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Видео последствий разгрома разместила в Facebook пользователь Жанат Жақсыбайқызы. По ёё словам, инцидент произошёл в Кульсары. На месте происшествия якобы были школьники. 

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области подтвердили, что участники инцидента - школьники. 

"По факту правонарушения вызвали родителей девяти учащихся, собранные материалы по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего" направили в суд", - рассказали порталу "Мой ГОРОД" в пресс-службе ДП.

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#происшествие #детский сад #Атырауская область #погромы #школьники
Журналист
Сегодня, 01:46
55
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