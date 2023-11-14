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Школьник вымогал у одноклассника 350 тысяч тенге в Караганде

Сегодня, 15:15
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 15:15
Сегодня, 15:15
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Вымогательством в Караганде занимался 15-летний школьник. С заявлением в полицию обратилась 39-летняя женщина, передаёт BaigeNews.kz.

Карагандинка сообщила, что на сотовый телефон её 14-летнего сына пришло сообщение о том, что от его имени заминируют школу, если он не переведёт 350 тысяч тенге на банковскую карту.

"Сотрудники полиции установили автора сообщения. Им оказался 15-летний одноклассник сына заявительницы. По словам школьника, он решил пошутить", - сообщил замначальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

Решается вопрос о постановке подростка на учёт в полицию и привлечении его законных представителей к ответственности.

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