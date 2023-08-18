Школьник опоздал на встречу с Токаевым, причина умилила всех
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Глава государства посетил школу Prometheus School, передаёт BaigeNews.kz.
Президент ознакомился с учебными кабинетами, лабораторией естествознания, авторскими методиками преподавания школьных предметов Daryn Go, Booky-Wooky, а также инфраструктурой учебного заведения.
Prometheus School была открыта 9 ноября 2022 года и рассчитана на 840 ученических мест. Площадь школы – более 12 тысяч квадратных метров. Общий объем инвестиций в данную школу составил 5,2 миллиарда тенге.
На обучение для талантливых учеников из малообеспеченных семей выделяются образовательные гранты, численность которых школа планирует ежегодно увеличивать.
Глава государства отметил интересный формат обучения и подготовки учеников в Prometheus School. Президент пожелал учителям успехов и отметил важность их работы для общества.
Примечательно, что ученик 3-го класса Салим Копеев опоздал на встречу с президентом, но зато подарил ему органайзер для рабочего стола, который сам сделал.
Мальчик сказал, что опоздал, так как был в уборной, чем позабавил Главу государства.
"На парте всегда бывает беспорядок из школьных принадлежностей, и ты на них отвлекаешься. Мы с папой спроектировали такой органайзер. Я для всего класса его распечатал", – рассказал Салим.
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