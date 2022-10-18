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instagram.com/shevchenkoo_17 Сегодня, 03:20
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Фото: instagram.com/shevchenkoo_17

Шестая ракетка России объявил о выступлении за Казахстан

Российский теннисист Александр Шевченко объявил о выступлении за Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

149-я ракетка мира на турнире ATP-250 в Стокгольме выступил под флагом Казахстана и опубликовал скриншот результата матча в социальных сетях.

Шевченко оказался сильнее россиянина Павла Котова - 4:6, 6:3, 6:2 и вышел в основную сетку соревнований.

Впрочем, на сайте ATP нет никакой информации о смене гражданства Шевченко. Там о по прежнему представлен как россиянин.

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#спорт #теннис #Россия #Казахстан
Сегодня, 03:20
87
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