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Сегодня, 03:20
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Шестая ракетка России объявил о выступлении за Казахстан
Российский теннисист Александр Шевченко объявил о выступлении за Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
149-я ракетка мира на турнире ATP-250 в Стокгольме выступил под флагом Казахстана и опубликовал скриншот результата матча в социальных сетях.
Шевченко оказался сильнее россиянина Павла Котова - 4:6, 6:3, 6:2 и вышел в основную сетку соревнований.
Впрочем, на сайте ATP нет никакой информации о смене гражданства Шевченко. Там о по прежнему представлен как россиянин.
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