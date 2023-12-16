Шавкат Рахмонов "заставил" британского журналиста заговорить по-казахски

Казахстанский боец полусреднего веса Шавкат Рахмонов перед боем с американцем Стивеном Томпсоном в рамках турнира UFC 296 в Лас-Вегасе дал интервью британскому каналу TNT Sports, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В начале беседы журналист Ник Пит поприветствовал Шавката на казахском языке, назвав его "мой друг". "Номад" оценил познания корреспондента, признав, что ему было очень приятно услышать приветствие на родном языке. Ник признался, что ради одного предложения практиковался несколько недель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UFC on TNT Sports (@tntsportsufc)

К слову, своими знаниями казахского также блеснула главная фанатка Шавката Рахмонова — комментатор и интервьюер Лаура Санко. В эфире трансляции взвешивания она произнесла фразы "Cәлеметсіз бе" и "Алға, Қазақстан!".

После процедуры взвешивания Санко обратилась к казахстанцу на его родном языке следующим образом: "Шавкат, вперед Казахстан!" и продолжила на английском: "Ты можешь это сделать! Используй свое давление, но ты должен быть умен, быть немного более внимательным в защите. Думай о людях в Казахстане, которые за тебя в этот момент! Используй свой грепплинг! Переведи Томпсона в партер и доминируй!". В концовке Санко пожелала удачи Шавкату на казахском.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SPORTS.KZ (@kzsports)

Бой Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон состоится утром 17 декабря.