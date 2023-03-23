Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма

Фото: instagram/sayatus

Автор популярных юмористических роликов на тему бокса и ММА, иорданский мультипликатор Моджахед Фудайлат представил очередную работу, одним из персонажей которой стал непобежденный полусредневес UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В ролике обыгрывается ситуация с выбором соперника для топового бойца дивизиона американца Белала Мухаммада.

В начале он требует от президента UFC Даны Уайта устроить ему бой за титул или свести его в октагоне с Колби Ковингтоном, однако вместо этого Уайт заставляет Мухаммада принять бой с Рахмоновым, несмотря на яростные протесты Белала.

Появившийся в образе грозного великана Рахмонов немедленно берёт перепуганного Мухаммада на удушающий, чем вызывает ликование главы промоушена.

Также в видео можно увидеть фанатку Шавката — журналистку Лору Санко, рассказывающую о том, что казахстанский боец вызывает у нее мурашки.

Напомним, что в своем предыдущем бою Шавкат Рахмонов одолел американского файтера Джеффа Нила, после чего Дана Уайт заявил, что в разработке находится поединок "Номада" с Белалом Мухаммадом. Шавката Рахмонова официально назвали лучшим непобеждённым бойцом UFC.

Между тем, фанаты Рахмонова ещё помнят признания Лоры Санко о том, что от казахстанского файтера "у неё мурашки". Позже комплимент Лоры прокомментировал сам Шавкат, сказав, что ему приятно. Видео со словами американской журналистки стало вирусным на столько, что позже ей пришлось оправдываться прямом эфире, что "она вообще-то не то имела ввиду".

После боя спортивный менеджер Саят Абдрахманов в сторис на своей странице в Instagram опубликовал фото, как симпатичная американка берет интервью у Шавката Рахмонова с комментарием "Блондинки его любят".