Дональд Трамп прибыл на турнир с участием Шавката Рахмонова
Сегодня, 10:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:18Сегодня, 10:18
180Фото: rsport.ria.ru
Бывший президент США Дональд Трамп стал гостем проходящего в Лас-Вегасе 296-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rsport.ria.ru.
Политик появился на арене T-Mobile в сопровождении главы американского промоушена Дэйны Уайта.
В главном событии вечера британец Леон Эдвардс будет защищать чемпионский пояс полусреднего веса в поединке против американца Колби Ковингтона. Ранее Трамп пообещал соотечественнику, что придёт на турнир, чтобы поболеть за него.
Между тем, в эти минуты начался поединок казахстанца Шавката Рахмонова и американца Стивена Томпсон. Бой будет рассчитан на три раунда.
Самое читаемое
- Более 100 млн тенге за месяц заработала жительница Усть-Каменогорска и угодила за решётку
- Многодетного отца убили в Шымкенте: вдова не согласна с приговором суда
- Димаш Кудайберген поздравил легендарную Бибигуль Тулегенову
- Бой "Казахского гиганта" с россиянином закончился скандалом
- Димаш исполнил песню из захватывающего фантастического фильма на острове Хайнань