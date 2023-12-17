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Дональд Трамп прибыл на турнир с участием Шавката Рахмонова

Сегодня, 10:18
АВТОР
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rsport.ria.ru Сегодня, 10:18
Сегодня, 10:18
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Фото: rsport.ria.ru

Бывший президент США Дональд Трамп стал гостем проходящего в Лас-Вегасе 296-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC),  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rsport.ria.ru.

Политик появился на арене T-Mobile в сопровождении главы американского промоушена Дэйны Уайта.

В главном событии вечера британец Леон Эдвардс будет защищать чемпионский пояс полусреднего веса в поединке против американца Колби Ковингтона. Ранее Трамп пообещал соотечественнику, что придёт на турнир, чтобы поболеть за него.

Между тем, в эти минуты начался поединок казахстанца Шавката Рахмонова и американца Стивена Томпсон. Бой будет рассчитан на три раунда.

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