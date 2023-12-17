Дональд Трамп прибыл на турнир с участием Шавката Рахмонова

Бывший президент США Дональд Трамп стал гостем проходящего в Лас-Вегасе 296-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rsport.ria.ru.

Политик появился на арене T-Mobile в сопровождении главы американского промоушена Дэйны Уайта.

В главном событии вечера британец Леон Эдвардс будет защищать чемпионский пояс полусреднего веса в поединке против американца Колби Ковингтона. Ранее Трамп пообещал соотечественнику, что придёт на турнир, чтобы поболеть за него.

Между тем, в эти минуты начался поединок казахстанца Шавката Рахмонова и американца Стивена Томпсон. Бой будет рассчитан на три раунда.