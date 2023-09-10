Шавкат Рахмонов и Геннадий Головкин поздравили сборную Казахстана по футболу с победой

Знаменитые спортсмены Геннадий Головкин и Шавкат Рахмонов поздравили футболистов сборной Казахстана с победой над командой Северной Ирландии, передаёт BaigeNews.kz.

Рахмонов в Instagram опубликовал совместное фото с GGG, сделанное после матча.

"С легендой бокса из Казахстана", - подписал снимок Рахмонов.

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Головкин поделился с подписчиками stories со стадиона.

"Поздравляю с важной победой сборную Казахстана и всех земляков! Алға, Қазақстан! 🇰🇿", - написал он в посте. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gennadiy Golovkin | GGG (@gggboxing)

Напомним, сборная Казахстана выиграла матч отбора на Евро-2024 у сборной Северной Ирландии со счётом 1:0. Игра состоялась в Астане. Её посетили более 28 тысяч зрителей. На трибуне за сборную болел президент Казахстана.