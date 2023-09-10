Шавкат Рахмонов и Геннадий Головкин поздравили сборную Казахстана по футболу с победой
Сегодня, 22:38
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Сегодня, 22:38Сегодня, 22:38
130Фото: akorda.kz
Знаменитые спортсмены Геннадий Головкин и Шавкат Рахмонов поздравили футболистов сборной Казахстана с победой над командой Северной Ирландии, передаёт BaigeNews.kz.
Рахмонов в Instagram опубликовал совместное фото с GGG, сделанное после матча.
"С легендой бокса из Казахстана", - подписал снимок Рахмонов.
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Головкин поделился с подписчиками stories со стадиона.
"Поздравляю с важной победой сборную Казахстана и всех земляков! Алға, Қазақстан! 🇰🇿", - написал он в посте.
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Напомним, сборная Казахстана выиграла матч отбора на Евро-2024 у сборной Северной Ирландии со счётом 1:0. Игра состоялась в Астане. Её посетили более 28 тысяч зрителей. На трибуне за сборную болел президент Казахстана.
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